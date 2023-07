G20: appello di Modi a ministri Ambiente, cura della Terra “responsabilità fondamentale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione ministeriale è stata preceduta, nei due giorni scorsi, da quella del gruppo di lavoro sull’ambiente e la sostenibilità climatica. Il gruppo si è riunito per la quarta volta dopo gli incontri di Bangalore, nel Karnataka (9-11 febbraio), a Gandhinagar, nel Gujarat (27-29 marzo), e a Mumbai, nel Maharashtra (21-23 maggio). Ieri, a margine della riunione è stata lanciata la Coalizione industriale per l’efficienza delle risorse e l’economia circolare (Receic), la cui missione è facilitare e promuovere una maggiore collaborazione tra aziende e costruire capacità avanzate in tutti i settori e catene del valore. I tre pilastri sono le partnership di impatto, la cooperazione tecnologica e le soluzioni finanziarie. Sono 39 i membri fondatori. Nella cerimonia di lancio, alla presenza del ministro Yadav, è stata firmata la carta fondativa ed è stato presentato il logo. Complessivamente i tre giorni di lavori vedranno la partecipazione di circa 300 delegati di governi e organizzazioni internazionali chiamati a confrontarsi sui tre temi prioritari di discussione indicati da Nuova Delhi: l’arresto del degrado del suolo e l’arricchimento della biodiversità; l’efficienza delle risorse e l’economia circolare; la promozione dell’economia blu. (Inn)