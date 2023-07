Brasile: nel primo semestre il turismo ha creato 105mila nuovi posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 il settore del turismo in Brasile ha creato 105mila nuovi posti di lavoro. Lo riferisce il ministero del Turismo, secondo cui nel solo mese di giugno, il settore è stato responsabile della creazione di oltre 21.400 posti di lavoro. Tra i segmenti che hanno generato maggiore occupazione figurano le strutture alberghiere con oltre 13mila posti di lavoro creati, e il segmento trasporto passeggeri su gomma, con oltre 2mila nuovi posti di lavoro. Per il ministro del Turismo, Celso Sabino, il settore ha le potenzialità per ampliare ulteriormente questo numero. "Abbiamo la capacità e possiamo aumentare la partecipazione del turismo nell'economia del nostro Paese. Esploreremo nuove opportunità, svilupperemo iniziative innovative e rafforzeremo le partnership per portare il turismo a livelli ancora più alti. Insieme costruiremo uno scenario turistico prospero per il Brasile", ha affermato. (segue) (Brb)