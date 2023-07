G7: Meloni, negli Usa grande aspettativa per la presidenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti nutrono “grande attenzione e aspettativa” in merito alla presidenza di turno italiana del G7, il prossimo anno. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington, dopo il bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “Abbiamo riscontrato un grande sostegno nei confronti dell’Italia, soprattutto sulle materie che abbiamo già detto di voler mettere al centro della nostra agenda: il sostegno all’Ucraina, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione; e il rapporto con i Paesi del Sud globale e soprattutto dell’Africa”, ha detto. (Was)