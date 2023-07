Tunisia: Meloni, da Usa posizione molto aperta su nostre iniziative, attenzione a fianco Sud della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno mostrato una posizione “molto aperta” in merito alle iniziative italiane riguardo la situazione in Tunisia. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington, dopo un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. “Ho riscontrato grande attenzione e sostegno nei confronti delle iniziative che stiamo intraprendendo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro che siamo riusciti a svolgere in collaborazione con la Commissione europea”, ha detto, aggiungendo di essere felice di vedere “come sta passando il nostro messaggio di attenzione al fianco Sud della Nato: concentrarsi solo sul fianco Est potrebbe essere un errore strategico”. (Was)