Indo-Pacifico: Meloni-Biden, Usa soddisfatti per crescente presenza italiana nella regione

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno ribadito l’impegno dei rispettivi Paesi a garantire la libertà, la prosperità e la sicurezza nella regione indopacifica. In una dichiarazione congiunta pubblicata al termine del bilaterale di giovedì 27 luglio alla Casa Bianca, Biden ha affermato che gli Stati Uniti “accolgono positivamente la rinnovata presenza italiana nella regione”. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di garantire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, che rappresenta una componente “cruciale” per la sicurezza regionale e globale. Infine, i due leader hanno ribadito la determinazione a rafforzare il coordinamento bilaterale per gestire al meglio le sfide relative alla competizione con la Cina. (Was)