Usa: Senato approva sua versione del bilancio per la difesa, senza emendamenti repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una versione rivista del bilancio annuale per la difesa, con 86 voti favorevoli e 11 contrari. La versione approvata dalla camera alta del Congresso è diversa rispetto a quella passata alla Camera dei rappresentanti questo mese, in cui la maggioranza repubblicana ha inserito diversi emendamenti spinti dall’ala più conservatrice del partito. I parlamenrari dovranno quindi negoziare un compromesso tra le due versioni, così da consentire una approvazione definitiva del testo, denominato National Defense Authorization Act. Gli emendamenti approvati dalla Camera, aspramente criticati dai democratici, includono la sospensione dei programmi del Pentagono per promuovere la diversità e l’inclusione e diverse limitazioni all’accesso all’aborto e alle terapie per l’affermazione di genere per i membri delle Forze armate. “Bisognerà lavorare, ma spero che si riesca a concentrarsi sulle questioni davvero rilevanti per la sicurezza nazionale”, ha affermato il senatore democratico Gary Peters, componente della commissione per i Servizi armati. (Was)