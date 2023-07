Italia-Cina: Meloni, intendo andare a Pechino, sarà una delle prossime missioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha confermato di essere intenzionata a recarsi in visita in Cina, dopo essere stata invitata “più volte”. Lo ha detto durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington, dopo un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Intendo andare, anche se non è stato ancora calendarizzato: credo però che debba essere una delle prossime missioni da organizzare”, ha detto. (Was)