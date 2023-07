Italia-Cina: Meloni, con Biden parlato di Via della seta ma da Usa nessuna richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha anche discusso la questione relativa al memorandum sulla Nuova via della seta, siglato dal governo italiano nel 2019 e in scadenza a fine anno, durante il bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia, la premier ha confermato di volersi recare in visita in Cina, dopo essere stata invitata “più volte”, precisando che da parte delle autorità statunitensi non è arrivata alcuna richiesta in merito al possibile rinnovo dell’accordo. “Abbiamo parlato anche della necessità di garantire il multilateralismo e favorire il dialogo con Pechino, perché agisca in maniera responsabile”, ha aggiunto. (Was)