Brasile-Cile: governi annunciano fine pagamento tariffe roaming internazionale

- I governi di Brasile e Cile hanno annunciato la fine del pagamento dellle tariffe associate al servizio di roaming internazionale tra i due Paesi. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che la misura fa parte dell'Accordo di libero commercio Brasile-Cile. "Se l'operatore telefonico brasiliano offre funzionalità di roaming internazionale in Cile, i suoi utenti che soggiornano temporaneamente nel Paese non pagheranno costi aggiuntivi per telefonate, messaggi (sms) e dati internet. I consumatori brasiliani in queste condizioni potranno godere di tali comunicazioni come fanno in Brasile, senza pagare nulla di più di quanto già pagano. Lo stesso trattamento è riservato agli utenti cileni che si trovano in Brasile in modo non permanente", scrive il ministero. (Brb)