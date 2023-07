Brasile-Emirati: Zayed Al Nahyan conferma partecipazione a vertice Paesi amazzonici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo riferisce la presidenza del Brasile in una nota. Lo sceicco ha confermato la visita in Brasile del presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop28, Sultan Ahmed al-Jaber, per partecipare alla IV Riunione dei presidenti degli Stati Parte del Trattato di Cooperazione Amazzonica, che si svolgerà a Belem, nello stato brasiliano di Parà, i prossimi 8 e 9 agosto. Lula ha invitato alche bin Zayed Al Nahyan in Brasile, che ha accettato l'invito e affermato che sarà in visita in Brasile nel 2024 dopo la Cop28 ospitata nel suo Paese. Durante la conversazione – riferisce la nota - i due hanno parlato delle sfide poste dal cambiamento climatico, della protezione dell'ambiente e della transizione energetica. Il presidente Lula ha offerto le condoglianze all'emiro per la morte del fratello, lo sceicco Saeed bin Zayed al-Nahyan, morto questo giovedì a causa di problemi di salute.(Brb)