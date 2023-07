Ucraina: Meloni, posizionamento italiano estremamente rispettato negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La postura dell’Italia relativamente alla guerra in Ucraina è estremamente rispettata negli Stati Uniti, le cui autorità sono consapevoli degli sforzi e dei sacrifici del popolo italiano. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington, dopo il bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “All’inizio del conflitto, molti hanno scommesso sul fatto che l’Occidente non sarebbe rimasto unito: credo che la coesione dimostrata dalla Nato sia un segnale importante”, ha detto, aggiungendo che Biden ha concordato sulla necessità di “condividere responsabilità e conseguenze”. Da parte delle autorità Usa, ha continuato, è stata riscontrata “grande attenzione, soprattutto in merito alle nostre necessità”. (Was)