Africa: Meloni, ignorare il continente rischia di essere un errore geopolitico fatale

- L'Africa rappresenta una componente fondamentale nello scacchiere internazionale, a cui spesso non è stata dedicata la necessaria attenzione. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington. “Da parte del presidente Joe Biden, durante il nostro colloquio, ho riscontrato grande attenzione e interesse in merito alla necessità di adottare un approccio diverso e più attento al continente africano”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi hanno anche espresso “voglia di collaborare alla nostra idea di un piano Mattei per l’Africa”. Un nuovo approccio nei confronti dei Paesi africani, ha continuato, parte “dalla capacità di investirsi, avviando un rapporto in buona fede e tra pari: sono nazioni che hanno enormi opportunità inesplorate”. Ignorare quanto accade in questo continente, ha concluso, rischia di essere “un errore fatale sul piano geopolitico”. (Was)