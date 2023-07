Ucraina: Meloni, sostenere Kiev è unica via per garantire una soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico modo per garantire una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina è continuare a sostenere Kiev. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington. “Chi sostiene la bizzarra tesi per cui i sostenitori dell’Ucraina stanno favorendo la guerra si sbaglia: è esattamente il contrario”, ha detto, aggiungendo che “se avessimo favorito una facile invasione russa, avremmo avuto una guerra molto più vicina a casa nostra”. Avere aiutato l’Ucraina a resistere per 500 giorni, ha continuato, significa “costruire uno stallo, che è la base negoziale più potente di tutte: per costruire la diplomazia serve prima avere un equilibrio, che abbiamo creato sostenendo Kiev”. (Was)