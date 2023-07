Usa-Italia: vice segretario di Stato Verma parteciperà a ricevimento per Meloni a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa, Richard Verma, parteciperà oggi, venerdì 28 luglio, ad un ricevimento organizzato alla residenza dell’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, in occasione della visita negli Stati Uniti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Stando alle informazioni diffuse nell’agenda giornaliera del dipartimento di Stato, il ricevimento a Villa Firenze avrà luogo alle ore 18 locali (mezzanotte in Italia). (Was)