Italia-Usa: Meloni dopo polemiche, non ho rifiutato conferenza stampa congiunta con Biden

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha precisato di non avere rifiutato una conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al termine del bilaterale di giovedì 27 luglio alla Casa Bianca. Durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, la premier ha commentato alcune polemiche avanzate dai giornalisti statunitensi durante il briefing di Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, questo pomeriggio. Alcuni giornalisti hanno domandato alla portavoce perché non sia stata organizzata una conferenza stampa congiunta, invece di una occasione in ambasciata dedicata esclusivamente alla stampa italiana. “Non avrei rifiutato, ed eviterei di montare polemiche su cose che non esistono: non ci è stata proposta”, ha detto. (Was)