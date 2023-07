Ucraina: Meloni e Biden concordi su necessità di gestire conseguenze della guerra su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Italia riconoscono la necessità di collaborare per gestire le conseguenze globali della guerra in Ucraina, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta al termine del bilaterale di giovedì 27 luglio alla Casa Bianca, condannando la decisione russa di bloccare il passaggio delle navi cariche di grano ucraino attraverso il Mar Nero. “Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno a coordinarsi per favorire la ricostruzione dell’Ucraina, riconoscendo il ruolo giocato dall’Italia su questo fronte”, si legge nel documento. (Was)