Mediterraneo: Biden-Meloni, garantire stabilità, cruciale il contrasto a terrorismo e immigrazione irregolare

- Le autorità di Italia e Stati Uniti riconoscono l’importanza “cruciale” di garantire la stabilità e la prosperità nella regione del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda il contrasto al terrorismo e all’immigrazione irregolare. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine del bilaterale alla Casa Bianca tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Was)