Tunisia: da Biden e Meloni sostegno alla democrazia nel Paese, bene il “piano Mattei”

- Italia e Stati Uniti sostengono il popolo tunisino, alla luce delle sfide economiche e politiche che il Paese sta affrontando. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine del bilaterale alla Casa Bianca tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. I due leader hanno ribadito la loro determinazione a “garantire la prosperità, la sicurezza e la democrazia in Tunisia”. Biden ha anche valutato positivamente la Conferenza internazionale sullo sviluppo e sulle migrazioni che ha avuto luogo a Roma il 23 luglio scorso, così come “il processo avviato da Roma per promuovere la collaborazione tra Paesi di origine, di transito e di arrivo dei migranti nella regione del Mediterraneo”. Su questo fronte, gli Stati Uniti hanno “preso atto” del “piano Mattei” del governo italiano sull’Africa. (Was)