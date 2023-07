© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata alla Casa Bianca, per un colloquio bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In mattinata, la premier ha avuto una serie di appuntamenti al Congresso, dove ha incontrato la leadership bipartisan del Senato e il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. (Was)