Libia: premier Dabaiba, non saremo paese di reinsediamento migranti

- La Libia non sarà un Paese di reinsediamento per i migranti. Lo ha detto il capo del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid al Dabaiba, nel corso di un incontro cui hanno partecipato il ministro dell'Interno, Imad Trabelsi, il sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Muhammad Zaidan, il capo di Stato maggiore della Guardia di frontiera, e il comandante della 19ma Brigata. Nel corso dell’incontro Dabaiba ha sottolineato la necessità di formare un gruppo di lavoro tra Interni, Esteri e Stato maggiore per coordinare i lavori soprattutto nelle zone di confine che registrano flussi migratori. Dabaiba ha invitato la Guardia di frontiera e la 19a brigata a trattare umanamente i migranti, e a coordinarsi con la Tunisia per riportarli nei loro Paesi. (Lit)