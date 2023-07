Calabria: arrestato 76enne nel Crotonese per detenzione illegale di armi clandestine e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Comando provinciale di Crotone, supportati da quelli dello Squadrone Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia e da un’unità cinofila per la ricerca di materie esplodenti, nell’ambito dei controlli, svolti in questa provincia per frenare la diffusione dei fenomeni di detenzione abusiva o illegale di armi, nella mattinata del 26 luglio, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione e l’annesso fondo agricolo di proprietà di un 76enne isolitano, pensionato, incensurato, rinvenendo, abilmente occultate nell’immobile e nelle sue pertinenze, cinque pistole, di cui una con la matricola abrasa e una cosiddetta “penna pistola”, due coltelli o baionette e più di 400 munizioni di vario calibro, delle quali alcune artigianalmente modificate per aumentarne il potenziale offensivo, e alcune parti di arma (cani esterni per fucili). Al termine dell’attività, l’anziano – riferisce una nota – è stato arrestato in flagranza per “detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni”, venendo condotto presso la sua dimora, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, fissato per la mattinata di domani, 28 luglio. (Com)