Pa: Buttarelli nuovo commissario Lazio crea, Rocca punta su ex Storace per riorganizzare società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Buttarelli è il nuovo commissario straordinario di Lazio crea. Secondo quanto si apprende, Buttarelli è stato nominato con decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Buttarelli, ex capo di gabinetto di Francesco Storace, subentra nella guida della società a Luigi Pomponio che ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato dal 2020 fino ad un mese fa, quando ha lasciato, in scadenza di mandato. Infatti, in base allo statuto regionale, i componenti di enti pubblici dipendenti decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio (il 13 marzo), salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina. (segue) (Rer)