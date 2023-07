Pa: Buttarelli nuovo commissario Lazio crea, Rocca punta su ex Storace per riorganizzare società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incarico di commissario straordinario sarà svolto da Buttarelli fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione. LazioCrea si occupa di elargire finanziamenti a cittadini e imprese, tra le altre cose, è attiva sul fronte dei processi di semplificazione delle procedure amministrative, specialmente seguendo soluzioni informatizzate e dematerializzate. La società, con capitale al 100 per cento pubblico, è finita sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei conti per alcune opacità riscontrate nella gestione dei conti: già a novembre, nel giudizio di parifica sul rendiconto 2021 della Regione, i magistrati contabili avevano posto l'attenzione sulla società segnalando "irregolarità" nell’erogazione di contributi a fondo perduto con risorse europee. L'obiettivo del presidente Rocca resta quello di riorganizzare e riordinare gli enti e le aziende laziali, guidate fino a poco tempo fa da ex manager scelti durante l'amministrazione Zingaretti, sulla cui gestione sono state sollevate obiezioni, come il caso di Lazio crea. (Rer)