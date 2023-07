Brasile: rivolta in carcere si conclude con almeno cinque morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque detenuti sono morti durante la ribellione nel carcere di massima sicurezza Antonio Amaro Alves, nella capitale dello stato brasiliano di Acre, Rio Branco. Lo riferisce il dipartimento di Giustizia e Pubblica sicurezza dello stato, che ha dichiarato conclusa la rivolta nel pomeriggio di oggi, circa 24 ore dopo che un gruppo di detenuti ha dato inizio alla sommossa. Un agente di polizia penitenziaria preso in ostaggio durante la rivolta è stato rilasciato poco prima che i detenuti consegnassero le armi in loro possesso e negoziassero l'ingresso delle forze di sicurezza nella prigione di stato per riportare l'ordine. Secondo il governo di Acre, 26 prigionieri hanno iniziato la ribellione in un momento in cui la polizia penitenziaria stava ispezionando uno dei padiglioni della prigione. La rivolta si è quindi allargata ad altri padiglioni. (segue) (Brb)