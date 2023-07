Libia: ambasciate di Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Usa esprimono sostegno a inviato Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate di Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti hanno espresso il loro sostegno agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdullah Batili. L’obiettivo dei leader libici, affermano, dovrebbe essere quello di rispondere alla richiesta del popolo di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile. I colloqui sulla via da seguire devono far parte dei più ampi negoziati politici facilitati dalle Nazioni Unite. I Paesi ribadiscono la necessità che tutti gli attori partecipino a un dialogo costruttivo. (Lit)