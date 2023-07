RPT - Siria: Ong, oltre 25 tra morti e feriti in esplosione autobomba a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretto: il bilancio è di oltre 25 tra morti e feriti e non di 25 morti - E’ salito a oltre 25, tra cui donne e bambini, il bilancio dei morti e dei feriti in seguito a un’esplosione causata da un’autobomba vicino a una moschea nella località di Sayyidah Zaynab, importante meta per i pellegrini musulmani sciiti situata circa 10 chilometri a sud della capitale siriana Damasco. Lo ha riferito l’osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con diverse fonti sul territorio, secondo cui almeno sei persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite. L’esplosione è avvenuta vicino a un quartier generale delle milizie sciite filo-iraniane presenti in Siria. L’attacco è avvenuto 48 ore dopo una prima esplosione avvenuta nei pressi di una fermata di un autobus sempre a Sayyidah Zaynab, causando il ferimento di due persone. L’autobomba è coincisa con i preparativi per la celebrazione dell'Ashura nella località di Zaynab, dove sono già arrivati diversi visitatori arabi sciiti e stranieri. Questa festa, che dura per i primi dieci giorni del mese lunare di Moharram, è celebrata secondo un rituale dominato dal dolore per "l'assassinio di Hussein figlio Ali" nella battaglia di Karbala, nell'attuale Iraq.(Res)