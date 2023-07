Cile: il Partito repubblicano è il più popolare tra i cileni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano (Pr) è il partito più popolare tra i cileni. Lo rivela un sondaggio del Centro di studi pubblici cileno (Cep), che fa riferimento ai mesi di giugno e luglio 2023. Secondo il sondaggio il 10 per cento degli intervistati si identifica con questo partito, guidato dall'ex candidato presidenziale José Antonio Kast, rispetto al 2 per cento rilevato nel periodo novembre-dicembre 2022. Seguono il Partito socialista, che è rimasto al quattro per cento; il Partito popolare, la Democrazia cristiana, Rinnovamento nazionale, l'Unione democratica indipendente e il Partito comunista, con il tre per cento.(Abu)