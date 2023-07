Paraguay-Corea del Sud: firmati tre accordi di cooperazione in campo farmaceutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Paraguay hanno firmato tre accordi di cooperazione con "istituzioni chiave" della Corea del Sud per lo sviluppo, l'innovazione e il trasferimento tecnologico a favore dell'industria farmaceutica paraguaiana. Lo riferisce un comunicato del governo paraguaiano. Il primo accordo è stato firmato dalle autorità del Ministero dell'industria e del commercio (Mic), la Direzione nazionale della sorveglianza sanitaria (Dinavisa) e Ktr (Korea testing and research) e il suo obiettivo è supportare Dinavisa nella modernizzazione della sua capacità normativa, in particolare nella certificazione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici. (segue) (Abu)