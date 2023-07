Commercio: Meloni, nella globalizzazione sregolata qualcosa non ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella globalizzazione caratterizzata da un commercio senza regole, che si credeva potesse risolvere i problemi e distribuire la ricchezza in maniera equa, qualcosa non ha funzionato. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington. “La ricchezza si è verticalizzata, e noi paradossalmente ci siamo indeboliti: oggi questo problema è presente nell’agenda dei nostri alleati, e si sta lavorando sul tema delle catene di approvvigionamento”, ha detto, aggiungendo di aver discusso, durante il colloquio odierno con il presidente Usa, Joe Biden, anche la competizione con la Cina e la situazione nella regione indopacifica. (Was)