Cina: Meloni, Usa si fidano della nostra posizione, cruciale la sicurezza delle catene di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La competizione con la Cina è stata tra i temi discussi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sul memorandum della Nuova via della seta, siglato dal governo italiano nel 2019 e in scadenza a fine anno, la premier ha affermato che gli Stati Uniti “non chiedono o pretendono nulla dall’Italia: il loro approccio non funziona così, e anzi si fidano della nostra posizione”. Sulla Cina, ha spiegato, è stato fatto un ragionamento “più ampio”, focalizzato sulla necessità di mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento strategiche. Un tema, questo, sul quale oggi “abbiamo grande convergenza”. (Was)