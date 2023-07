Libia: elezioni con nuovo governo, botta e risposta tra Onu e Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta tra la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e la Camera dei rappresentanti che si riunisce a Bengasi, nell'est del Paese. Ieri, la rappresentanza dell'Onu aveva "preso atto" con freddezza dell'approvazione, da parte del Parlamento eletto nel 2014, della cosiddetta "road map" per portare il Paese a elezioni parlamentari e presidenziali con un nuovo, ennesimo governo transitorio. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe portare la Libia nella paradossale situazione di avere tre governi contemporaneamente, dato che già ve ne sono due a Tripoli (riconosciuto dall'Onu) e a Bengasi (considerato un esecutivo parallelo). In particolare, l'Onu aveva criticato le "misure unilaterali" che potrebbero minare "la richiesta del popolo di andare alle elezioni". Oggi, il portavoce della Camera dei rappresentanti, Abdullah Bliheg, ha espresso "sorpresa" per la diffusione del comunicato di Unsmil che conterrebbe informazioni "errate", sollecitando la missione Onu a svolgere il suo ruolo di "aiuto" e accompagnamento del lavoro parlamentare.(Lit)