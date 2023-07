Pnrr: Malan (Fd’I), da opposizioni polemiche strumentali, da Fitto lavoro encomiabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Fitto è stato molto chiaro: non c'è alcun taglio dei progetti previsti dal Pnrr ma semplicemente una riorganizzazione per consentire il rispetto degli impegni presi e una migliore attuazione del Piano stesso. “Peraltro, lo avevamo annunciato in campagna elettorale che il Pnrr così come era stato approvato aveva bisogno di essere rivisto e ora al governo stiamo mantenendo fede a quanto detto. Il ministro Fitto sta facendo un lavoro encomiabile, che gli è riconosciuto anche a livello internazionale all'interno delle massime istituzioni dell'Unione europea, e soprattutto con il pieno coinvolgimento di Camera e Senato”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. “La prossima settimana, infatti, sarà di nuovo in Parlamento per avviare un dibattito e una discussione. Magari questo fosse accaduto prima, ci saremmo risparmiati i problemi che stiamo adesso riscontrando. Per questa ragione sono inaccettabili le polemiche sollevate dalle opposizioni, che sanno soltanto criticare e sollevare polveroni pretestuosi", aggiunge Malan. (Rin)