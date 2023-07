Grecia: incendi fanno esplodere un deposito di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incendi in corso in Grecia hanno provocato oggi l’esplosione di un deposito di munizioni dell’Aeronautica ellenica presso la base Nea Anchialos, vicino Volos, a nord di Atene. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’esplosione si è verificata dopo che un incendio divampato ieri nella regione si è esteso fino all’aeroporto militare. La deflagrazione è stata udita nel vicino comune di Volos, dove alcuni residenti sono stati fatti evacuare come misura precauzionale. (Res)