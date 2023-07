Egitto: disertori potranno regolare la loro situazione pagando 5mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministero degli Affari esteri egiziano ha annunciato una nuova iniziativa per regolare definitivamente lo stato degli egiziani all'estero che non hanno preso parte al servizio militare obbligatorio in cambio di 5mila dollari. L'iniziativa nasce dalla volontà dello Stato di "fornire tutte le agevolazioni ai cittadini del Paese che risiedono all'estero e di ottenere per loro uno status sociale stabile", ha affermato il ministero degli Affari esteri in una nota. Gli egiziani residenti all'estero non potranno rinnovare i loro passaporti fino a quando la situazione della coscrizione non sarà risolta. La Legge sul servizio militare nazionale del 1980 obbliga al servizio coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, e non consente di lasciare il Paese senza l'autorizzazione del ministro della Difesa o la presentazione di un certificato di assolvimento o esenzione. Chiunque non adempia l'obbligo entro i trent'anni, è punito con la reclusione e con la multa non inferiore a a 3,8 mila dollari. La misura arriva mentre il governo si trova a fare fronte a una carenza di valuta estera. (Cae)