Usa-Italia: Biden a Meloni, interscambio commerciale può crescere ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti saranno tra i temi discussi tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita a Washington. Durante un bilaterale alla Casa Bianca, Biden ha espresso soddisfazione per l’interscambio commerciale tra i due Paesi, aggiungendo che “non vedo perché non possa crescere ulteriormente”. Il presidente Usa ha anche ribadito la determinazione ad approfondire la cooperazione bilaterale in settori strategici come l’aerospazio, il sostegno ai Paesi in via di sviluppo e la gestione della crisi migratoria. (Was)