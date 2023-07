Imprese: Eon rivede al rialzo le previsioni 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Eon ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2023 a seguito dei risultati positivi conseguiti nel primo semestre dell'anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt” sulla base dei dati preliminari diffusi dalla società, l'utile netto rettificato è aumentato da 1,4 a 2,3 miliardi di euro. Allo stesso tempo, l'utile rettificato prima di interessi, imposte e ammortamenti (Ebitda) è salito da 4,1 a 5,7 miliardi di euro. Eon, che intende presentare i dati definitivi nella giornata del ​​9 agosto, prevede ora un Ebitda compreso tra 8,6 e 8,8 miliardi di euro. La stima precedente era di 7,8-8 miliardi di euro. L'utile netto rettificato dovrebbe raggiungere i 2,7-2,9 miliardi di euro, in aumento dalla precedente previsione di 2,3-2,5 miliardi di euro. Le stime tengono conto della possibilità di un peggioramento della situazione di mercato, in particolare nell'ultimo trimestre del 2023. Inoltre, viene considerato il fatto che i prezzi all'ingrosso di energia elettrica e gas diminuiti negli ultimi mesi saranno trasferiti ai clienti sotto forma di riduzioni di prezzo. Pertanto, l'impatto finanziario sarà sulla seconda metà dell'anno.(Geb)