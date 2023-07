Ucraina: Meloni a Biden, fiera del contributo italiano a sostegno di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “sa chi sono i suoi amici, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Le nazioni occidentali hanno dimostrato di poter contare una sull’altra, più di quanto ci si aspettasse: dopo l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, abbiamo deciso di lavorare insieme a difesa delle norme internazionali, e sono fiera di poter dire che l’Italia ha fatto la sua parte sin dall’inizio”, ha detto, aggiungendo che sostenere Kiev significa “sostenere la coesistenza pacifica tra Paesi”. (Was)