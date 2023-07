Brasile: partita per la Cina prima spedizione di litio verde estratto nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il minerale è essenziale per la produzione leghe metalliche, dispositivi medici e farmaci. La principale applicazione è quella per la produzione di batterie a lunga durata che equipaggiano i veicoli elettrici. Prodotto dalla società brasiliana Sigma Lithium è stato chiamato "litio verde" perché l'impianto di esplorazione del materiale non ha una diga di stoccaggio dei rifiuti, che vengono infatti smaltiti a secco e venduti per il recupero dei residui minerali. L'azienda inoltre ricicla l'acqua utilizzata nella fase di purificazione del litio, che non comporta l'uso di agenti chimici. (segue) (Brb)