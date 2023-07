Brasile: partita per la Cina prima spedizione di litio verde estratto nel Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, la Compagnia brasiliana del litio (Cbl) opera già nella Valle di Jequitinhonha, dove la Sigma Lithium ha ottenuto una licenza operativa il 31 marzo. Altre società straniere si stanno già insediando nel nord-est del Minas Gerais per dedicarsi all'estrazione del materiale Nel municipio di Nazareno, la Amg produce concentrato di litio e investe 1,2 miliardi di real (215 milioni di euro) in un'unità di trattamento del litio. Il governo dello stato riferisce che altre società hanno recentemente iniziato ad operare nella regione: l'australiana Latin Resources, la statunitense Atlas Lithium e la canadese Lithium Ionic stanno conducendo indagini sul suolo nella regione. A febbraio, la canadese Deep Rock Minerals ha firmato un contratto di opzione con due società brasiliane per acquisire una proprietà di 2.970 ettari nel municipio di Salinas, accanto ai terreni della Cbl, per l'esplorazione del litio. (segue) (Brb)