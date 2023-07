Brasile: partita per la Cina prima spedizione di litio verde estratto nel Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio il governo di Minas Gerais ha lanciato il progetto internazionale Valle del Litio, iniziativa dedicata a favorire lo sviluppo economico dei municipi della regione di produzione del minerale. Secondo le autorità la regione ha il potenziale per attrarre più di 1 miliardo di euro in investimenti e generare 2mila posti di lavoro diretti e indiretti. Il progetto è stato presentato agli investitori al Nasdaq, a New York. Per rendere più attraente la produzione di litio nello stato, il governo ha in programma di espandere la rete stradale e strutturare le ferrovie. Attraverso Fapemig, agenzia di promozione della ricerca, lo Stato incoraggia la ricerca e lo sviluppo di nuove applicazioni del litio. Il governo offre inoltre corsi di formazione specifici per offrire manodopera qualificata. (Brb)