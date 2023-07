Italia-Usa: Meloni a Biden, nel commercio globale serve equilibrio tra apertura e tutela interessi strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio globale deve essere libero, ma anche equo. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “La competizione proveniente da Paesi che non rispettano i nostri standard in termini di sicurezza, tutela dei lavoratori e rispetto dell’ambiente mette a rischio le nostre aziende: la mancanza di regole sta mostrando i propri limiti, e dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra l’apertura dei mercati e la necessità di proteggere le nostre economie e i nostri interessi strategici”, ha detto, sottolineando la necessità di rafforzare la convergenza tra Paesi occidentali per proteggere le rispettive basi industriali. (Was)