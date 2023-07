Vaticano: Papa Francesco in diretta su Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buonasera brava gente. "È vero che siete bravi? Così mi ha detto padre Enzo''. Papa Francesco ha fatto il suo debutto su Facebook con queste parole, collegato in diretta sulla pagina di Padre Enzo Fortunato. "Grazie del vostro lavoro e del volervi nutrire con l'acqua che è la parola di Dio, se a noi manca l'acqua la cosa non funziona – ha detto Francesco - la parola di Dio è come l'acqua, è la vita, è sempre con noi e ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciatela e continuate ad essere brava gente". (Civ)