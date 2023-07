Italia-Usa: Meloni a Biden, amicizia basata su valori e radici culturali comuni - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il legame di amicizia tra Italia e Stati Uniti si basa su valori e radici culturali comuni, rafforzate ulteriormente dal contributo di milioni di italoamericani. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “L’Italia rappresenta una parte integrante della grande nazione americana, avendo contribuito a plasmarne l’identità culturale: anche per questo, il nostro rapporto rimane solido non solo sul piano politico”, ha detto. (Was)