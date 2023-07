Usa: assalto al Congresso, incriminazione di Trump oggi non è prevista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova incriminazione nei confronti di Donald Trump, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020, non è prevista per oggi. Una fonte anonima ha confermato al portale di informazione “The Hill” che il tribunale distrettuale di Washington, sede del gran giurì federale che sta coordinando le indagini, non ha ricevuto alcuna richiesta per avviare una procedura di incriminazione, e che “non ci aspettiamo di riceverne”. Il gran giurì si è comunque riunito nella giornata di oggi, dopo che gli avvocati di Trump hanno incontrato in mattinata lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini sull’ex presidente degli Stati Uniti. (Was)