Brasile: rivolta in carcere si conclude con almeno cinque morti (2)

- Il dipartimento per le Politiche Penali (Senappen) del ministero della Giustizia ha intanto comunicato che invierà nello Stato una squadra di 40 unità della task force specializzata per mantenere l'ordine all'interno del carcere. Il governatore di Acri, Gladson Camelli, ha riferito su Twitter di aver contattato il ministro della Giustizia, Flavio Dino, al quale ha chiesto il sostegno federale. "Ho ricevuto dal ministro la garanzia del pieno appoggio delle forze di sicurezza del governo federale in questo momento di crisi. Il governo di Acri è attento e si è attivato per garantire una rapida soluzione. Ringrazio il ministro e il governo federale per la loro disponibilità ad assisterci in modo rapido e tempestivo", ha scritto Camelli. (Brb)