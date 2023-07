Lombardia: Aula consiliare approva mozione urgente su maltempo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bocciato l'emendamento del Movimento 5 Stelle che chiedeva di indicare nel testo le risorse a disposizione del fondo straordinario, quantificate in una cifra non inferiore a 20 milioni di euro. Per questo, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato la propria non partecipazione al voto e i rappresentanti del gruppo Lombardia Migliore – Letizia Moratti hanno annunciato la loro astensione. A marzo di quest'anno Regione Lombardia ha investito 83 milioni di euro per misure di prevenzione del dissesto idrogeologico. In autunno ne saranno stanziati altri 30 a cui si aggiungeranno 20 milioni provenienti da fondi nazionali. Come spiegato dall'Assessore Gianluca Comazzi, in cinque anni Regione Lombardia ha finanziato con 1 miliardo di euro le azioni e i progetti per contenere il dissesto idrogeologico. (Com)