Credito: Unicredit, bene protocollo Abi per riduzione costi pagamenti elettronici

- Unicredit, in qualità di associato Abi, accoglie con favore la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici” tra l'Abi, Apsp, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe, raggiunto presso il ministero dell’Economia e le Finanze. Remo Taricani, Deputy Head di Unicredit Italia, afferma: “Apprezziamo il lavoro fatto dall’Abi sul protocollo di intesa relativo ai pagamenti elettronici, perché siamo parte del sistema e vogliamo contribuire a promuovere la digitalizzazione e la diffusione di tali strumenti. Sottolineo con orgoglio che Unicredit, a dimostrazione del continuo supporto verso le comunità in cui opera, attraverso la nuova edizione di Unicredit per l'Italia, ha già posto in essere misure immediate a riguardo come, ad esempio, l’azzeramento fino al 30 giugno 2024 delle commissioni sui micropagamenti elettronici inferiori o uguali a dieci euro per le aziende con fatturato fino a un milione di euro”. Grazie alla nuova edizione di "Unicredit per l'Italia", lanciata a inizio giugno, la banca – riferisce una nota – ha varato una serie di interventi, per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro, nel segno del contenimento dei costi per i clienti, della flessibilità dei finanziamenti, di nuove risorse per consumi e investimenti, con un plafond dedicato alle aree Zes e alle eccellenze del made in Italy. (Com)