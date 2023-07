Italia-Usa: Meloni, Congresso è un faro per le democrazie di tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto difficile sul piano globale, le relazioni tra Italia e Stati Uniti devono continuare a prosperare. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un brindisi in occasione di un pranzo al Congresso con il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e altri parlamentari Usa. “Sono molto felice di essere qui oggi al Congresso: il cuore della democrazia statunitense e un faro di luce per le democrazie di tutto il mondo”, ha detto. Riprendendo le parole della scrittrice Oriana Fallaci, la premier ha affermato che gli Stati Uniti sono “una nazione speciale, un Paese da invidiare: perchè è nata dal bisogno di avere una patria e dall’idea più sublime mai concepita, quella della libertà, sposata con l’idea dell’uguaglianza”. Questo, ha aggiunto, è “il motivo per cui credo che l’America sia cosi forte: ha una forte identità, radicata negli ideali di libertà e democrazia”. (Was)