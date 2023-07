Lazio: Marotta (Avs), preoccupazione per scelta eliminare agenzia Protezione Civile e spazio lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo preoccupazione per la scelta operata dalla Giunta Rocca di eliminare due enti che svolgono un lavoro importante in settori diversi, Protezione Civile e Lavoro. Così in una nota il capogruppo Avs in Consiglio regionale, Claudio Marotta. "Appare singolare che, in un momento di fenomeni meteorologici avversi in ogni parte del Paese, si decida di cancellare, sotto la spinta della razionalizzazione delle spese, l'Agenzia della Protezione Civile che si occupa anche di questo delicato tema, offrendo supporto e garantendo maggiore sicurezza a cittadini e operatori. Ugualmente desta preoccupazione la decisione di chiudere Spazio Lavoro, un'agenzia dedicata al contrasto alla disoccupazione altro tema decisivo per il futuro del nostro territorio. Ci auguriamo dunque un ripensamento da parte della giunta Rocca. Ciò che è utile non si taglia, ma si rafforza e si rilancia", conclude.(Com)