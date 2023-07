Lazio: Leodori (Pd), incontro con sindacati per avviare confronto su temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa pomeriggio insieme al capogruppo alla Pisana Mario Ciarla e alla vicepresidente della Commissione Bilancio, Emanuela Droghei, "abbiamo incontrato le forze sindacali per avviare un confronto su tanti temi: dal lavoro alla sanità, passando per i fondi europei e il fisco. Proprio sul tema fiscale, nella precedente consiliatura, il dialogo con i sindacati ci ha permesso di raggiungere importanti risultati in materia economica e di bilancio, come ad esempio la riduzione dell'addizionale Irpef, dalla quale ha tratto beneficio l'80 per cento dei contribuenti della nostra regione". Lo scrive in una nota Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e vice presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Nel corso dell'incontro abbiamo inoltre condiviso l'importanza della difesa del lavoro di qualità e di contrasto al precariato, azioni che devono andare di pari passo con politiche di riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali. Tutte sfide che bene dialogano con la proposta nazionale sul salario minimo. Vogliamo quindi riprendere e rafforzare questo confronto con le forze sindacali dal nostro nuovo ruolo di opposizione alla Pisana, con l'obiettivo di identificare le principali problematiche del nostro territorio e individuare le azioni necessarie per affrontarle in modo efficace", conclude.(Com)